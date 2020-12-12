جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 214 ألفا و 555 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 890 ألفاً و403 جنيهات مصرية تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، وفقا لبيان صحفى، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى جميع المجالات مع الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أكتوبر الماضى عن توفير 350 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالى 500. وأوضح الملحق العمالى بالرياض، أنه تم خلال الشهر تسوية 60 شكوى وديا، وإحالة 25 شكوى للقضاء ومازال هناك 18 شكوى تحت البحث والدراسة واردة من وزارة الخارجية بإجمالى الشكاوى 103 شكوى، فضلا عن القيام 97 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 6 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 90 استفسارا للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحصيل 890 ألف جنيه مستحقات مصريين بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.