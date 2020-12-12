السكك الحديدية: وفاة سائق سيارة اقتحمت مزلقان الخوى المغلق بمحطة السباعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اقتحام سيارة "صهريج مياه" بدون لوحات معدنية، مزلقان الخوى المغلق والواقع بكم 749/300 بخط القاهرة أسوان بين محطتى السباعية والمحاميد.





وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أن ذلك فى أثناء مرور قطار 2014 مكيف القاهرة/ أسوان مما أدى إلى اصطدامها بالقطار ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان وتم نقله إلى مستشفى ادفو العام، مناشدة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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