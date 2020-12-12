السكة الحديد تعلن عن اقتحام سيارة صهريج مياه بدون لوحات معدنية بخط...

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اقتحام سيارة (صهريج مياه) بدون لوحات معدنية، مزلقان الخوي المغلق والواقع بكم ٣٠٠/٧٤٩ بخط القاهرة اسوان بين محطتي السباعية والمحاميد أثناء مرور قطار ٢٠١٤ مكيف القاهرة/ اسوان مما أدي الي اصطدامها بالقطار ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان وتم نقله الي مستشفي ادفو العام. وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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