القوي العاملة : تعيين 863 شاباً .. بينهم 13 من ذوى القدرات...

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهم 13 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 2187 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن إستخراج 1320 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 41 منحة زواج ووفيات ، و8 عمليات جراحية للعمالة المسجلة بالمديرية .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتفتيش على 443 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 14 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 169 محضراً سلامة وصحة مهنية و 24 حالة غلق إداري و 15 ندوات توعية ، فضلاً عن بحث 76 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1097 منشأة دورى وحملات يعمل بها 1551 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 47 شكوى عمالية ، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 17 شكوي منها للقضاء ، و 21 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ 8 دورات بمركز التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة وتصميم الأزياء ، وصيانة الحاسب الآلي ، والجرافيك ، كما تم تنفيذ 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية ، و التفصيل والحياكة وكهرباء المنازل .

وفى مجال إصدار تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإصدار 3 تراخيص عمل الأجانب من خلال الوحدة التابعة للمديرية ، كما تم تحرير 14 محضراً أجانب يعملون في شركة القناة بملوي .