القوى العاملة: تحصيل 890 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 214 ألفًا و 555 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 890 ألفًا و 403 جنيهات مصرية تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أكتوبر الماضى عن توفير 350 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 500.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه تم خلال الشهر تسوية 60 شكوى وديا ، وإحالة 25 شكوي للقضاء ومازال هناك 18شكوي تحت البحث والدراسة واردة من وزارة الخارجية بإجمالي الشكاوي 103 شكوي، فضلا عن القيام 97 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عمل 6 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية ، والرد على 90 استفسارًا للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب .