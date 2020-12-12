بسبب كورونا.. حلف اليمين القانونية للمحامين لـ 100 عضو فقط يوميا

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، أن يستقبل كل يوم 100 عضو فقط ليحلفوا اليمين القانونية أمامهم فرادى تنفيذا للتعليمات الصحية، بمكتبه بالنقابة العامة، وذلك رعاية لظروف المحامين، ورغبتهم فى الإصرار على حلف اليمين تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكلف النقيب، الأمين العام حسين الجمال بإعداد الكشوف والترتيب لإجراء حلف اليمين على هذا النحو، وسوف يتم الإعلان عن ذلك، بتحديد من سيحلفون في كل يوم.

وكان قد قررت النقابة العامة للمحامين، تأجيل موعد عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، التي كان من المقرر عقدها في شهر ديسمبر الجاري، وذلك بناء على توصيات من وزارة الصحة المصرية، نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التي لا تسمح بأي تجمعات، حرصًا على سلامة وصحة شباب المحامين.

وأكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد آخر لجلسات حلف اليمين في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك.

يذكر أنه كانت النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن اعتزامها عقده ثلاث جلسات حلف يمين للمحامين الجدد في أيام ١٦ و٢٠ و٢٣ ديسمبر الجاري بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر.