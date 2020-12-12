بتذكرة موحدة.. وزير النقل: بحث إنشاء كيان لنقل الركاب بريًا بين مصر والأردن والعراق

انعقدت أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها الـ 75 في مدينة القاهرة، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، والكابتن ناصر حسين وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

استعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربي وآثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التي تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين دول مصر والأردن والعراق.

كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021 واتفق الوزراء على تدعيم الشركة واستمرار تقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة بالإضافة إلى قيام فرع الشركة في مصر بدراسة التعاون مع الشركات السياحية المختلفة في مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربي.

وأكد وزير النقل المصري خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية، عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية في مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكل الدول العربية، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، لافتًا إلى أنه تم مناقشة تخفيف الإجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كل دولة لمواجهة فيروس كورونا والتنسيق الجاري بين وزراء النقل ووزراء الصحة في كل دولة بخصوص هذه الإجراءات.

كما أوضح وزير النقل أنه تم بحث موضوع له أهمية كبيرة في مجال التعاون بين البلدان الثلاثة وهو تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري على غرار شركة الجسر العربي للملاحة أو من خلال تكامل شركات النقل البري الموجودة في كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربي للملاحة للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة.

ومن جانبه أشاد وزير النقل الأردني بالدوري المصري الكبير في العمل العربي المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربي التي تساهم في مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط آسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير في الحركة التجارية بين هذه الدول، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث، حيث إن هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

كما قدم وزير النقل العراقي الشكر لنظرائه في الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة في دعم الشركة وتقديمهم لكل التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج وأعمال الشركة.

هذا وقد عقد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة لبحث سبل التعاون في كل مجالات النقل واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية في حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.