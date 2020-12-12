القوى العاملة: تعيين 863 شابا بينهم 13 من ذوى القدرات واستخراج 1320 شهادة قياس مستوى المهارة

كشف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 863 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 13 شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 2187 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلًا عن استخراج 1320 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع 41 منحة زواج ووفيات، و8 عمليات جراحية للعمالة المسجلة بالمديرية.

فيما قال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتفتيش على 443 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 14 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 169 محضرًا سلامة وصحة مهنية و 24 حالة غلق إداري و 15 ندوات توعية ، فضلًا عن بحث 76 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1097 منشأة دورى وحملات يعمل بها 1551 عاملًا ، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 47 شكوى عمالية ، تم تسوية 6 شكاوى منها وديًا ، وإحالة 17 شكوي منها للقضاء ، و 21 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ 8 دورات بمركز التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة وتصميم الأزياء ، وصيانة الحاسب الآلي ، والجرافيك ، كما تم تنفيذ 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية ، و التفصيل والحياكة وكهرباء المنازل .

وفى مجال إصدار تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإصدار 3 تراخيص عمل الأجانب من خلال الوحدة التابعة للمديرية ، كما تم تحرير 14 محضرًا أجانب يعملون في شركة القناة بملوي.