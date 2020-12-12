صور.. بحث منظومة تسهيل نقل الركاب بريا بين مصر والأردن والعراق بتذكرة موحدة

جدة - نرمين السيد - عقدت شركة الجسر العربى للملاحة، جمعيتها العمومية فى دورتها الـ75 فى القاهرة، بحضور كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردنى، وناصر حسين، وزير النقل العراقى، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.





واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربى وآثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التى تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التى تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين دول مصر والأردن والعراق، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021.

واتفق الوزراء على تدعيم الشركة واستمرار تقديم التسهيلات بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة، بالإضافة إلى قيام فرع الشركة فى مصر بدراسة التعاون مع الشركات السياحية المختلفة فى مجال حجز تذاكر السفر ببواخر وسفن الجسر العربى.

وأكد المهندس كامل الوزير، خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية، عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية فى مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجارى بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وجميع الدول العربية، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل نموذجا رائدا للتعاون بين الدول العربية فى مجال النقل، مشيدا بدورها فى تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الإفريقية، لافتًا إلى أنه تم مناقشة تخفيف الإجراءات المتعلقة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التى تتخذها كل دولة لمواجهة فيروس كورونا والتنسيق بين وزراء النقل ووزراء الصحة فى كل دولة بخصوص هذه الإجراءات.

كما أوضح الوزير، أنه تم بحث موضوع له أهمية كبيرة فى مجال التعاون بين البلدان الثلاث وهو تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربى للنقل البرى على غرار شركة الجسر العربى للملاحة أو من خلال تكامل شركات النقل البرى الموجودة فى كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربى للملاحة للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة.

ومن جانبه أشاد وزير النقل الأردنى، بالدورى المصرى الكبير فى العمل العربى المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربى التى تساهم فى مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدًا على أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التى تربط آسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير فى الحركة التجارية بين هذه الدول، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث، خصوصًا وأن هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث.

كما قدم وزير النقل العراقى، الشكر لنظرائه فى الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة فى دعم الشركة وتقديمهم لجميع التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التى اتخذتها لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج واعمال لشركة.

وعقد وزراء النقل فى مصر والأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربى للملاحة، لبحث سبل التعاون فى جميع مجالات النقل، واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية فى حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.