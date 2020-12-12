الخشت لـ سفير بيرو: ما شهدته جامعة القاهرة وضعها ضمن جامعات الجيل الثالث

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولى مع جامعات عالمية تحتل مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية من خلال التوأمة وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة معها.





وأضاف الخشت، خلال لقائه بالدكتور بول باريديس بورتيلا سفير دولة بيرو بالقاهرة، بمكتبه، لمناقشة سبل التعاون الأكاديمى بين جامعة القاهرة والجامعات بدولة بيرو بأمريكا اللاتينية، أن الوضع الحالى للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعتها فى سياق جامعات الجيل الثالث.

من جانبه، وجه سفير دولة بيرو بالقاهرة، الشكر للدكتور محمد الخشت، على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة للالتقاء بطلاب قسم اللغة الإسبانية، وأبدى سعادته بالعرض الذى قدمه الطلاب عن أوجه التشابه بين الحضارة الفرعونية وحضارة الإنكا، لافتًا إلى أن هناك أوجه تلاق عديدة بين مصر وبيرو أكثر من أوجه التلاقى مع دول أوروبا.

وتطرق الحديث حول عدة موضوعات أهمها التعاون مع الجامعات البيروية لتبادل الطلاب والأساتذة فى إطار الانفتاح على الثقافات الأخرى والإستفادة من تجارب الآخرين وتبادل المعارف باعتباره أحد مسارات الجامعة فى تطوير العملية التعليمية.

حضر اللقاء الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب، والدكتورة جيهان محمود رئيس قسم اللغة الإسبانية بالجامعة، والدكتورة هايدى بيومى عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.