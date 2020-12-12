على عبدالعال: مصر بقيادة الرئيس السيسى ستظل مساندة للبرلمان العربى

جدة - نرمين السيد - ثمّن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرار إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربى، مؤكدًا أن هناك تعويلا عليها لتنسيق الجهود البرلمانية العربية فى مكافحة الظاهرة البغيضة وتصحيح الصورة المغلوطة عن العالم العربى.





وأضاف عبدالعال، فى كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربى، اليوم السبت، أن المجتمعات العربية من أكثر المجتمعات التى دفعت ثمنا باهظا فى مواجهة ظاهرة الإرهاب، مضيفًا: "كلنا ثقة أن اللجنة سيكون لها دورا فى تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب". ودعا عبد العال ممثلى الشعوب العربية إلى تجديد العهد على أن يكونوا على قدر ما تواجهه الشعوب العربية من أخطار لتحقيق طموحات الشعوب العربية ورفعة شأنها، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستظل مساندة للبرلمان العربى، ولن يتوانى مجلس النواب المصرى عن تقديم أى دعم يهدف إلى تعزيز البرلمان العربى فى جميع المجالات.

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