على عبدالعال: المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا لأداء البرلمان العربى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدول العربية تتطلع إلى أن يكون البرلمان العربى منبرا جامعا للحوار العربى - العربى فاعلا فى الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة على جميع الأصعدة وعلى رأسها القضية الأم وهى القضية الفلسطينية ومواجهة التدخلات الممنهجة فى الشؤون الداخلية للدول العربية وكذلك محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.





وأضاف عبدالعال، فى كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربى، اليوم السبت، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التى نواجهها فى العالم العربى والتى تفاقمت بسبب جائحة كورونا تدعو إلى فتح آفاق للتعاون وتطوير شراكات عربية، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية التى تمثل المدخل الأكثر ثباتا فى تعزيز العلاقات بين الدول العربية. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا لأداء البرلمان العربى فى ظل قيادته الجديدة برئاسة عادل العسومى، متمنيا له كل التوفيق والسداد.

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