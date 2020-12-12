وزيرا الصحة والتنمية يتابعان مع 13 محافظا آلية عمل مبادرة دعم القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك لمتابعة آلية عمل مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصحى فى تلك المحافظات، ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات خلال الفترة الحالية، بحضور كل من اللواء وائل الساعى مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بالوزارة، وممثلين من من البنك المركزى ووزارة المالية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزى البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء فى شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر وكذا توفير أجهزة التنفس الصناعى واسطوانات الأكسجين .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أهمية التأكد من سرعة نهو الأعمال خلال فترة وجيزة حتى تتمكن المحافظات من مواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

كما أشاد الوزير، بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقدير أبناء الشعب المصرى لتلك الجهود و تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارتين لدعم جهود القطاع الطبى بالمحافظات وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات المختلفة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المحافظات لحصر احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية الموجودة بها لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهود التى بذلتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وتغطية المحافظات بالاحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الغازات وتوفير خزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة استعرضت ما تم الاتفاق عليه من خلال التعاون مع عدد من مصانع الحديد والصلب لدعم احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبى بشكل دورى، من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير خزانات الأكسجين بما يدعم احتياجات المستشفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول ما تم من إنجازات تشمل تطوير ورفع كفاءات شبكات الغازات فى مستشفيات الحميات والصدر خلال العام الحالى، بالإضافة إلى التجهيزات التى تشملها شبكات الغاز بمستشفيات العزل، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات، بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ولفت إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزى، لتفعيل تلك المبادرة لدعم القطاع الصحى، كما توجهت بالشكر أيَضا للمحافظين للتواصل الدائم ومجهوداتهم فى متابعة العمل على أرض الواقع ومشاركتهم المسئولية فى التصدى لفيروس كورونا من خلال المتابعة الدورية بالمستشفيات، فى إطار الحرص على حصول المرضى على أفضل خدمة طبية.

وتابع مجاهد أنه تمت مناقشة الآلية التى تتبعها وزارة الصحة والسكان من عمل عقود صيانة للمستشفيات التى يتم افتتاحها، حيث تضمن تلك الآلية الصيانة الدورية للتجهيزات من شبكات غازات وصرف صحى وغيرها.

وذكر أن الوزيرة أكدت متابعة الانتهاء من أعمال التجهيزات ورفع كفاءة ما تحتاجه المستشفيات بتلك المحافظات، حيث وجهت بإعداد تقرير أعمال يتم مشاركته بشكل دورى مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين، وذلك لمواجهة اى تحديات قد تواجه سير العمل بالمستشفيات، تمهيدًا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض المحافظون احتياجات بعض المستشفيات من تجهيزات طبية وشبكات غازات وخزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية واحتياجات القوى البشرية من الفرق الطبية، موجهين الشكر للدكتورة هالة زايد لتلبية احتياجات المستشفيات بما يخدم صالح المريض المصرى، كما أشادوا بالكفاءة ومستوى التجهيزات التى تشهدها الوحدات الصحية والمستشفيات التى يتم افتتاحها.