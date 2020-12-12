عبد العال: الشراكات الاقتصادية هي المدخل الأقوى في العلاقات العربية العربية

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة، معولا على دور دبلوماسية البرلمان العربي في التصدى لهذه الأخطار وحفظ وصون المقدرات العربية.

وعبر "عبد العال"، فى كلمته أثناء الجلسة الثانية للبرلمان العربي المنعقدة اليوم بمقر جامعة الدول العربية، عن سعادته الغامرة لمشاركته الجلسة الثانية التى تتواكب مع الذكرى الثانية لنشأة البرلمان العربي، مؤكدًا أن البرلمان العربي هو بيت العرب وحاضنة العمل العربي المشترك والمعبر عن طموحات الشعوب العربية.

وقال رئيس مجلس النواب، "في ظل الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمة العربية وتتطلب الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله نعول على البرلمان العربي في دعم القضايا".

وأشار إلى أن منطقتنا العربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة خصوصًا بعد جائحة كورونا تفرض فتح آفاق واسعة للتعاون والعمل على تأسيس شبكات عربية عربية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية التى تمثل المدخل الاقوى في تعزيز العلاقات بين الدول العربية .

وأشاد عبد العال، بخطة البرلمان العربي الجديدة التى تبعث لغد أفضل ومثمنا قرار البرلمان العربي بإنشاء مركزا للدبلوماسية العربية ودوره في توطيد العلاقات البرلمانية والدفاع عن القضايا في المحافل الدولية.

وثمن لجنة مكافحة الإرهاب تعزل عليها مكافحة الظاهرة البغيضة وهذا الشأن لاسيما أن المجتمعات العربية دفعت قمنا باهظا في مواجهة هذه الظاهرة، .

وأكد أن مصر بقيادة السيسي ستظل داعمة للبرلمان العربي، مؤكدًا أن البرلمان المصري أيضا لم يتواني عن تقديم أي دعم فيما يلبي تطلعات وطموحات شعوب المنطقة لمستقبل أفضل.

واختتم كلمته، ندعوكم جميعًا ان نجدد العهد وأن نكون على قدر ما تواجهه الأمة العربية من أخطار ومواجهة التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة العربية.