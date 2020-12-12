إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن التأمين الصحي الشامل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول الذكرى الثالثة لليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة.

وقال المركز إن العالم يحتفل بالذكرى الثالثة لليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة منذ 12 ديسمبر 2017، تحت شعار "حماية الجميع"، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور عام على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر بتوجيهات من رئيس الجمهورية، والتي بدأت "رسميًا في 26 نوفمبر 2019، ويتم الاشتراك فيها عن طريق بطاقة الرقم القومي فقط بشرط أن تكون سارية أو شهادة الميلاد للأطفال دون أي مستندات أخرى، تطبق المنظومة على 6 مراحل، الأولى منها تتضمن بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان، وخلال عام فقط".

وأضاف أن 3.4 مليون فرد انتفعوا منها في محافظات المرحلة الأولى بتكلفة وصلت إلى 51.115 مليار جنيه مصري تطبيقها بمحافظات المرحلة الأولى، حيث تم ضم 9 مستشفيات و35 مركزًا في بورسعيد، و7 مستشفيات و59 مركزًا ووحدة صحية في الأقصر، وتم ضم 12 مستشفى و54 مركزًا في الإسماعيلية، و8 مستشفيات و22 مركزًا ووحدة صحية في جنوب سيناء، كما تم ضم 11 مستشفى و112 مركزًا في أسوان، و6 مستشفيات و59 مركزًا ووحدة صحية في السويس.

وأشار إلى أن بورسعيد هي أول محافظة تشهد التطبيق التجريبي للمنظومة، وقدمت 3 ملايين خدمة طبية في بورسعيد لـ 1.2 مليون فرد منذ يوليو 2019، وتغطي المنظومة داخل بورسعيد 95% من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وما زالت الإنجازات مستمرة.