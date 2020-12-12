وزير الإسكان: مد فترة سداد مُقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل

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أحمد جودة - القاهرة - بشرى لراغبى الحجز بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين":

مى عبدالحميد:..ولمتوسطى الدخل..مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز وتسـجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 28ديسمبر

إقبال فاق كل التوقعات..بيع أكثر من 410 آلاف كراسة وما يزيد على 306 آلاف مواطن سددوا المقدمات

فى بشرى لراغبى حجز وحدة سكنية، بمبادرة رئيس الجمهورية، "سكن كل المصريين"، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه في ضوء الاقبال الكبير على إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (١)"، فقد تقرر مد فترة سداد مُقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم على مشروعات مُنخفضي الدخل لمدة أسبوع، وذلك بداية من غد الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 حتى 20 ديسمبر 2020 كفرصة أخيرة فقط للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المُحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لتسـجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل يوم الاثنين الموافق 28ديسمبر 2020.

وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (١) " فقد تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسـجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق لمدة أسبوع حتى يوم الاثنين الموافق 28ديسمبر 2020 بدلًا من 21 ديسمبر 2020.

وأوضـحت مى عبد الحميد، أن هذا المد جاء فى إطار خطة عمل الصندوق نحو تيسير كافة الإجراءات اللازمة أمام المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، واستجابة لرغبة المواطنين نظرًا للتزاحم المُستمر على مكاتب البريد فى شراء كراسات الشروط، وعدم قدرة المواطنين على سداد مُقدمات جدية الحجز المطلوبة للوحدات السكنية المطروحة خلال المُهلة المُحددة والمعلن عنها سابقًا، مُشيرة إلى أن حجم الطلب والاقبال على إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (١) " قد فاق كل التوقعات، حيث بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن المشروعات المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل ما يزيد على 410 آلاف‎ كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على 306 آلاف مواطن، وقام بالتسـجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يقرب من 224 ألف مواطن.

وفي ذات السياق فقد نفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ما يشاع من أنباء - يتم تداولها حاليًا في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي - تشير لوقف التسـجيل الإلكتروني لوحدات إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (١) " للمواطنين رغم شرائهم كراسات الشروط وسداد مُقدمات جدية الحجز، مؤكدة أن كل مواطن قام بشراء كراسة الشروط وسدد مُقدم جدية الحجز سيُسـجل طلبه إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للصندوق، ولا صـحة لوقف التسـجيل الإلكتروني لوحدات المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (١)" موضـحة أن ما حدث من ضغط كبير ومتزايد على الموقع الإلكتروني للصندوق أحدث بعض الأعطال الفنية، مؤكدة أن التسـجيل الإلكتروني لحجز الوحدات بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية متاح دون أي توقف عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الدخول على www.shmff.gov.eg، حيث تم مد فترة تسجيل الطلبات إلكترونيًا بالمُبادرة حتى 28 ديسمبر الجاري سواء لمُنخفضي الدخل أو متوسطي الدخل.

من جانب آخر فقد تلاحظ أن عددا كبيـرا من المواطنين قد تعذر عليهم استخراج مُستند القيد العائلي وإرفاقه ضمن المُستندات المطلوبة الأمر الذي دفع المواطنين إلى عدم التسـجيل الإلكتروني، ولذا طمأنت مى عبد الحميد المواطنين أن باب التسـجيل الإلكتروني لحجز الوحدات بالإعلان مُستمر حتـى 28 ديسمبر الجاري وما زالت الفرصة قائمة لاستيفاء أى من المُستندات المطلوبة، كما نوهت إلى ضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط مؤكدة على إلتـزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكتروني كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ورفع المُستندات المطلوبة، خاصة فيما يخص تحري دقة البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار وتوقيعهما، والالتـزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمدينة المُراد الحجز بها والمساحة المطلوبة باستمارة حجز الوحدة السكنية ومطابقتها مع البيانات المُسـجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني وذلك منعًا لرفض الطلب.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (١) " للتقدم في 1 نوفمبر 2020 وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة، أما فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

وفى هذا الصدد ناشدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مع التأكيد على كافة المواطنين بعدم التعامل وفقًا لأي معلومات أخرى غيـر تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو اى تساؤل أو استفسار يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.