التعليم العالى تعلن عن 4 منح دراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لـ 4 منح، ضمن برنامج المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة "ربيع 2020" للعام الدراسى 2020-2021، على أن تكون الأفضلية لذوى الاحتياجات الخاصة.





يأتى ذلك فى إطار منح الجامعة الأمريكية المخصصة للحكومة المصرية وعددها 30 منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها فى الجامعة، على أن تتولى وزارة التعليم العالى ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، فى حين تكون الأفضلية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن شروط التقدم للحصول على المنحة كالتالى:

أن يكون مصريا.

التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM أو مدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوى.

حاصل على شهادة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها.

له مشاركة نشطة فى تنمية وخدمة المجتمع.

يتمتع بإمكانيات القيادة.

تقدم للقبول فى منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائى المحدد.

لديه سجل أكاديمى متميز فى المدرسة الثانوية.

يجب أن يجتاز الطلاب، إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولى (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالى للدرجات 62 ودرجة كتابة 17.

وللحفاظ على المنحة الدراسية، يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمى 3.0 أو أعلى.

الموعد النهائى للتقديم:

آخر موعد لتلقى الطلبات 18 ديسمبر 2020.

وأوضحت أن اختيار الطلاب وحصولهم على المنحة سيتم الإعلان عنه فور انتهاء اللجنة المكلفة بفحص الطلبات والانتهاء من المقابلة الشخصية للطلاب المحتملين.