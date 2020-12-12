صور.. أبوالغيط: مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية أداة للتواصل مع العالم

جدة - نرمين السيد - وأكد أبوالغيط، أن ما تمر المنطقة العربية فى هذه الآونة من تغيراتٍ عميقة ومتسارعة يستدعى يقظةً فى المتابعة والمراقبة وسرعةً فى الفعل والأداء وقوةً فى الموقف والرأى، لافتًا إلى أن فترات التغير والتحول عادة ما تكون هى الأصعب والأكثر خطورة فى حياة الأمم والشعوب.

وفيما يلى نص كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية:

اسمحوا لى أن أرحب بالحضور جميعا فى بيت العرب.. فى جامعة الدول العربية.. التى نسعد دوما بأن يظللنا سقفها وأحسب أننا كعرب سنظل دائما فى احتياج إليه.

أتقدم بالتهنئة إلى الأخ عادل بن عبدالرحمن العسومى، بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربى، وأتمنى له التوفيق فى إدارة أعمال هذا الكيان العربى الناهض والهمام وهو البرلمان العربى.

لا يغيب عن أحد منا ما تمر به المنطقة العربية فى هذه الآونة من تغيراتٍ عميقة ومتسارعة.. بما يستدعى يقظةً فى المتابعة والمراقبة.. وسرعةً فى الفعل والأداء.. وقوةً فى الموقف والرأى.. ذلك أن فترات التغير والتحول.. تكون عادةً هى الأصعب والأكثر خطورة فى حياة الأمم والشعوب.

إن الأجندة العربية حافلة بالقضايا والموضوعات.. أغلبها مُلح وخطير.. من الاقتصاد إلى السياسة.. ومن العلاقات الخارجية إلى القضايا الاجتماعية.. وكلها قضايا تشغل المواطن العربى فى دولنا العربية.. ذلك المواطن الذى تحملون - أنتم أعضاء البرلمان العربى - قضاياه وتعبرون عن طموحاته وآماله.

فالتحديات التى تواجهها المنطقة غير مسبوقة.. خصوصا على الصعيدين الأمنى والاستراتيجى.. فما زال هناك جيران لنافى الإقليم يتبنون سياساتٍ وينخرطون فى ممارساتٍ تضر بالأمن القومى للدول العربية جميعا.. ويتعين أن تكون استجابتنا لهذه التحديات القادمة من جوارنا المباشر جماعيةً وشاملةً.. فهذا ما يُعزز موقفنا العربى، ويدعم أمننَا منفردين ومجتمعين.. ولطالما تبنى برلمانكم الموقر مواقف قوية وواضحة.. تعكس هذه النظرة الشاملة لأمننِا العربى، وتُعبر عن شواغل الشعوبِ بالذات حيال التدخلات غير الحميدة فى الشؤون الداخلية لدولنا.

ومع كل تلك الأحداث والمستجدات.. تبقى القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على رأس التحديات... ولن نصمت عن هذا إطلاقا. إننى أثمّن دورالبرلمان العربى وأداءه المميز، منذ إنشائه، فى هذا الموضوع الرئيسى للعرب.. لا سيما إزاء مستجدات الفترة الأخيرة مثل رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس ورفض القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وغيرها.

لقد واجهت القضية الفلسطينية فى فترة الإدارة الأمريكية الحالية والمغادرة مساعى محمومة للقضاء على حل الدولتين من دون تقديم بديل عادل وقابل للاستدامة.. ولم تسع فى الحقيقة إلا الى استمرار الاحتلال بصورته البغيضة والعنصرية.. ونأمل أن تشهد الفترة القادمة تحركا جادا على صعيد إحياء العملية التفاوضية وصولا إلى تسوية سلمية تُنهى الاحتلال وتؤسس لسلام حقيقى.. مُستدام وشامل.. فى المنطقة بأسرها.

إن اجتماعكم اليوم يتزامن وذكرى انعقاد أول جلسة للبرلمان العربى بهذا المقر منذ ثمانى سنوات، يوم 12 ديسمبر2012.. وذلك بعد اعتماد نظامه الأساسى بموجب قرار القمة العربية فى بغداد.. منذ ذلك الوقت أصبح البرلمان العربى محفلا عربيا يمثل قوةَ دفعٍ شعبية لمنظومة عمل عربى تقوم على خدمة المصالح المشتركة للشعوب.. ومن المهم أن يستمر البرلمان العربى فى الاضطلاع بهذا الدور الهام لأن منظومة العمل العربى فى حاجة إلى إسناد شعبى حقيقى وفاعل.. وإلى عمل مؤسسى دؤوب ومتواصل.

وفى هذا السياق أتوجه بالتهنئة إلى رئيس البرلمان على تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.. والذى يعد خطوة للأمام نحو تطوير العمل الدبلوماسى البرلمانى العربى.. من أجل تأسيس قاعدة واسعة على دراية وفهم حقيقيين بطبيعة الدبلوماسية البرلمانية وإمكانيات توظيفها بشكل أكبر لخدمة المصالح العربية.. فهى أداة مهمة للتواصل مع العالم وتكتسب أهمية متزايدة خلال المرحلة القادمة التى تتطلب -فى تقديرى- جهدا أكبر وأكثر خبرة ودراية فى طرح الموضوعات العربية الهامة.

ختاما، أعبر عن كل التقدير والشكر للبرلمان الموقر على ما يبذله من جهد وعطاء على جميع الأصعدة.. بما يتكامل مع بقية مؤسسات العمل العربى المشترك، ويتضافر معها ويدعمها.. وأتعهد أمامكم بمواصلة الدعم والتنسيق من جانب الأمانة العامة لكم ولجهودكم خدمة لقضايا أمتنا ومصالحها الممتدة.

تبقى نقطة أخيرة، لا يفوتنى أن أعبر عن عميق التحية لهذه الشخصية الرائعة التى تجلس فى وسط القاعة، الأخ العزيز والشقيق الأكبر وأستاذ الجميع الأخ عمرو موسى، لك كل التحية والتقدير.