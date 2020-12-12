التعليم تعرض جدول حصص مدرستنا من 13 إلى 19 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، جدول حصص قناة مدرستنا، من الصف الرابع الابتدائى إلى الثالث الإعدادى.





وفيما يلى جدول حصص مدرستنا خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر:- وأوضحت الوزارة، أن القناة على تردد 12303 معدل الاستقطاب الأفقى، معدل الترميز:27500، معدل تصحيح الخطأ 6/5.

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