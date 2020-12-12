ننشر كلمة رئيس مجلس النواب أمام البرلمان العربي ‏

ألقي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم السبت ‏كلمة أمام البرلمان العربي، وذلك في افتتاح أعمال ‏الجلسة الثانية له، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية*، وقد تضمنت الكلمة ما يأتي:‏

في مستهل الكلمة، وجه الأستاذ الدكتور على عبدالعال الشكر الي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة ‏في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبراً عن سعادته بتزامن تلك ‏الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي ، ومبدياً تطلعه لدور فاعل ‏للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات ‏الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة ‏الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.

وقد دعا الدكتور عبدالعال أعضاء البرلمان العربي إلى ‏تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه ‏الأمة العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية، مؤكداً دعم مصر الكامل ‏بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك. ‏

وأشاد الدكتور على عبدالعال بخطة البرلمان العربي الجديدة، ‏وخاصة فيما يتعلق بتدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ليكون ‏المركز منبراً جامعاً لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل البرلمانية الدولية.‏

كما ثمن الدكتور على عبدالعال بشدة قرار البرلمان العربي بإنشاء لجنة ‏مشتركة لمكافحة الإرهاب، من أجل تعزيز الجهود البرلمانية العربية في ‏مكافحة تلك الظاهرة البغيضة.‏

وفى ختام كلمته، أكد الدكتور على عبدالعال دعم أى جهد ‏يهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي، فى جميع المجالات، وعلى كافة ‏المستويات، بما يلبى تطلعات شعوبنا العربية إلى مستقبل أفضل. ‏