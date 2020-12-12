رئيس الجمهورية يوفد مندوبين للتعزية

أوفد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، العميد أيمن الخشن لتشييع جنازة والد حرم السيد عادل يوسف الغضان محافظ بورسعيد، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته. كما أوفد السيد رئيس الجمهورية كلا من العميد عبد الرازق سيد متولي للتعزية في وفاة المرحوم السفير مصطفى راتب عبد الوهاب والعميد محمد عودة للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور شوقي شاكر جاد وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

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