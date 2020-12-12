إصابة خفير ووفاة سائق.. سيارة تقتحم المزلقان أثناء مرور قطار بأسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتحام سيارة مجهزة بصهريج مياه من دون لوحات معدنية، مزلقان الخوي الواقع بكم ٣٠٠/٧٤٩ بخط القاهرة أسوان بين محطتي السباعية والمحاميد.
وأضافت الهيئة أن الحادث جاء أثناء مرور قطار ٢٠١٤ القاهرة/ أسوان رغم أن المزلقان مغلق بالبوابات المعدنية ووسائل التنبيه الضوئية والسمعية (أضواء وأجراس) تعمل بانتظام، موضحًا أن المزلقان مغلق مما أدي إلى كسر بوابة المزلقان واصطدامها بجرار القطار ووفاة سائق السيارة وإصابة خفير المزلقان وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام.
وناشدت الهيئة قائدى المركبات بكافة أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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