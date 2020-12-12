وزير الأوقاف للأئمة: تفنيد أباطيل المتطرفين واجب الوقت في شمال سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اننا نعمل في سيناء على محاور أربعة وهي التواصل المجتمعي والعلم والثقافة العامة وإدراك لإنجازات الدولة وتفنيد أباطيل المتطرفين وهذا واجب الوقت في شمال سيناء والمناطق الحدودية.

وأضاف جمعة خلال كلمته في افتتاح الدورة الأولى بعنوان ” تفنيد الفكر المتطرف ” بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، والتي تضم 50 إمامًا من أئمة محافظتي شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة ثلاثة أيام، قائلا: لا تنجح الجماعة الإرهابية في ظل وجود إمام متميز وبالتالي يجب على جميع الأئمة من المشاركة الإجتماعية ومد جسور الألفة والود مع المواطنين وخاصة في سيناء.

وأوضح جمعة موجها حديثه للأئمة ان الجماعة الإرهابية تطلق صورا خاطئة عن قواتنا المسلحة فلابد من المشاركة المجتمعية لتصحيح هذه المفاهيم وان تكونوا قدوة بأخلاقكم وافعالكم.

وأشار الوزير ان تفنيد اباطيل المتطرفين تحتاج الى جهد ومثابرة واثبات ذات فيحب على الإمام الإعداد والاستعداد الجيد لهذا الأمر بتطوير مهارته العلمية والالكترونية.