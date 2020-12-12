فيديو...الدكتور علي عبد العال يشارك بجلسة البرلمان العربي..وتحيا مصر ينشر نص كلمته

شارك الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان العربي والتى عقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

في مستهل الكلمة، وجه الأستاذ الدكتور على عبدالعال الشكر لمعالي ‏السيد/ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة ‏في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبراً عن سعادته بتزامن تلك ‏الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي ، ومبدياً تطلعه لدور فاعل ‏للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات ‏الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة ‏الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.

وقد دعا الدكتور عبدالعال أعضاء البرلمان العربي إلى ‏تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه ‏الأمة العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية، مؤكداً دعم مصر الكامل ‏بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك. ‏

و أشاد الدكتور على عبدالعال بخطة البرلمان العربي الجديدة، ‏وخاصة فيما يتعلق بتدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ليكون ‏المركز منبراً جامعاً لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل البرلمانية الدولية.‏

كما ثمن الدكتور على عبدالعال بشدة قرار البرلمان العربي بإنشاء لجنة ‏مشتركة لمكافحة الإرهاب، من أجل تعزيز الجهود البرلمانية العربية في ‏مكافحة تلك الظاهرة البغيضة.‏

وفى ختام كلمته، أكد الدكتور على عبدالعال على دعم أى جهد ‏يهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي، فى جميع المجالات، وعلى كافة ‏المستويات، بما يلبى تطلعات شعوبنا العربية إلى مستقبل أفضل. ‏