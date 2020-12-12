لم يطلب سوى مأوى من البرد لابنته "ملك".. الحكومة تتدخل لحل أزمة "عم أحمد" بائع المناديل

في استجابة سريعة، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بنقل بائع مناديل يدعى أحمد- 55 سنة- وابنته ملك 7 أعوام، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت حتى يتم نقلهما إلى سكن آدمي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الرجل وابنته وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إذ طالب الرجل الخمسيني بشقة صغيرة بالقرب في جراج لتكون مأوى لابنته الصغيرة من برد الشتاء.

وتبرعت جمعية "وطني اولا بني سويف" بشقة صغيرة باحدى العمارات بطريق الفيوم، فصلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفي جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.

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كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف، بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفى جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعى دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".