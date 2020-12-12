طارق الخولى لـ تحيا مصر: تنسيقية شباب الأحزاب تعد رائدة فى العمل المشترك.. ولم نحقق ما نتطلع إليه

قال النائب طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب تعد منصة حوار بين شباب ينتمى لهذا الجيل من الشباب السياسيين والحزبين، وتلك المنصة الحوارية أعطت حالة خاصة وإسهام متميز فى الحياة السياسية، إذا قدمت تجربة متفردة فى كيفية العمل المشترك بين المختلفين فكريًا وأيديولوجيا، حول كيف يستطيعون أن يعملوا سويا على قاعدة وطنية واحدة.

وتابع خلال حديثه لـ تحيا مصر، أعتبر تلك التجربة رائدة إذ تعد نقطة تحول فى العمل المشترك بين القوى السياسية والحزبية فى المجتمع المصرى، ونعتبر ما تم هو أقل بكثير مما نتطلع إليه، وبالتالى نحن سعداء بما حققناه، ومازال لدينا الكثير والكثير ورؤى متعددة لنحققها.

وأضاف، لدينا عدد من الأعضاء فى مجلس الشيوخ والنواب ونواب المحافظين، وأعضاء التنسيقية بوجودهم فى المؤسسات المختلفة يمكنهم أن يفٌعلوا رؤاهم، لأننا نتطلع للأكثر.

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واستكمل حديثه، نسهم فى فتح آفاق العمل السياسى لهذا الجيل من الشباب، وإثبات أن جيل الشباب والوسط يمكنهمم أن يقدموا تجربة متفردة وناجحة.

