صور..مشاركة الدكتور علي عبد العال بجلسة البرلمان العربي



ألقي الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم السبت ‏الموافق 12 ديسمبر2020 ، كلمة أمام البرلمان العربي، وذلك في افتتاح أعمال ‏الجلسة الثانية له، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية.



في مستهل الكلمة، وجه الأستاذ الدكتور على عبدالعال الشكر لـ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة ‏في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبراً عن سعادته بتزامن تلك ‏الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي ، ومبدياً تطلعه لدور فاعل ‏للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات ‏الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة ‏الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.



وقد دعا الدكتور عبدالعال أعضاء البرلمان العربي إلى ‏تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه ‏الأمة العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية، مؤكداً دعم مصر الكامل ‏بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك. ‏

