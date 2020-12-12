صور..مشاركة الدكتور علي عبد العال بجلسة البرلمان العربي

ألقي الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر2020 ، كلمة أمام البرلمان العربي، وذلك في افتتاح أعمال الجلسة الثانية له، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية.
في مستهل الكلمة، وجه الأستاذ الدكتور على عبدالعال الشكر لـ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبراً عن سعادته بتزامن تلك الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي ، ومبدياً تطلعه لدور فاعل للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.
وقد دعا الدكتور عبدالعال أعضاء البرلمان العربي إلى تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه الأمة العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية، مؤكداً دعم مصر الكامل بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.
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