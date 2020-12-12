التحرر من التجاذبات الآنية وتضميد جراح الشعوب...تحيا مصر يرصد أهم رسائل رئيس الشيوخ بجلسة البرلمان العربي

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في الجلسة العامة للبرلمان العربي، اليوم والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، حيث تضمنت العديد من الرسائل بشأن أداء الدبلوماسية البرلمانية ودورها الفعال فى خدمة الدول.
عبد الرازق أكد علي أن البرلمان العربي أحد أهم روافد الدبلوماسية البرلمانية العربية، التي ما أحوج الأمة اليها في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها، مؤكدا علي أن نجم الدبلوماسية البرلمانية بزغ بعد الحرب العالمية الأولى، وشاع استخدامها وحققت لكثير من الدول ما لم تحققه الدبلوماسية الرسمية، نظرا لمرونتها وتحررها من قيود الدبلوماسية الرسمية.
أكد أيضا علي أنه لبي الدعوة للحضور لتوقيع بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لما لمسه في قراءته لمشروعه من أنه يمنهج للممارسة في إطار مؤسسي مكتوب له قواعده الحاكمة، وقد حدد أهدافها السامية التي يصبو اليها، ويتوق لتحقيقها كل عربي.
كما أكد أيضا أن أهم الأهداف تتمثل في تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية تجاه القضايا العربية الهامة، والترويج لها في جميع المحافل البرلمانية الدولية، والمحافظة على لحمة الشعب العربي، وتضميد جراحه التي أحدثها إرهاب اسود مأجور، وخلفتها نزاعات وحروب مدمرة للعباد والبلاد حركتها ووجهتها قوى اجنبية، وجماعات كارهة لهذا الشعب ومعادية لوحدته.
قال أيضا أن الدبلوماسية البرلمانية العربية التي يتبناها البرلمان العربي، ستؤتي ثمارها المرجوة جنبا إلى جنب دون تقاطع ولا تعارض مع الدبلوماسيات الرسمية للدول العربية التي نأمل جميعا توافقها وتوحدها تحت مظلة الجامعة العربية.
تمني للبرلمان العربي التوفيق في رسالته السامية وأن ينطلقوا به إلى آفاق أبرح فى المحافل البرلمانية الخارجية، متحررين من الإنهاك في المطالب المحلية او التجاذبات الآنية، ساعين إلى أن يحققوا لأمتهم ك آفاق مستقبلية، أبعد مدى وأعظم فائدة.
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