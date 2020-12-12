ميدو ردًا على منتقدينه .. "لو شوفت الخطيب كل يوم هتصور معاه"

محمد أبو العينين بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج:انطلاقة مبشرة وفخور بالصدارة " فيديو" أعرب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابقومقدم برنامج أوضة اللبس، عن غضبه وامتعاضه مما وُجه إليه من انتقادات وهجوم بسبب نشره صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. أعرب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابقومقدم برنامج أوضة اللبس، عن غضبه وامتعاضه مما وُجه إليه من انتقادات وهجوم بسبب نشره صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير..بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب..الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وان احنا بيننا حرب الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الالكترونيه والتريندات..الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك". اقرأ أيضا: محمد أبو العينين بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج:انطلاقة مبشرة وفخور بالصدارة " فيديو"

وكان ميدو قد نشر صورة له أمس برفقة محمود الخطيب على متن "يخت" في الحبر، وعلق عليها قائلا: "في البحر مع بيبو".



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