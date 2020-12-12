زلزال يتصدر جوجل إثر هزة أرضية على القاهرة للمرة الثانية في أسبوع

تصدر زلزال ضرب القاهرة وبعض المدن المجاورة للعاصمة المصرية، محرك البحث العالمي "جوجل"، وأحدث هزّة أرضية بقوة 3.2 ريختر شعر بها المواطنون، وذلك في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة.

زلزال يضرب القاهرة



وقعت الهزة الأرضية تحديدا على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر بالقرب من القاهرة، حيث تعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر "من خلال 70 محطة تم اختيار مواقعها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله".

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زلزال



ويوم السبت الماضي، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر، وكشف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية داخل البحر المتوسط وشعر بها سكان المدن الساحلية والقاهرة.