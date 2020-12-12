صور..مشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بجلسة البرلمان العربي

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في الجلسة العامة للبرلمان العربي، اليوم والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، حيث تضمنت العديد من الرسائل بشأن أداء الدبلوماسية البرلمانية ودورها الفعال فى خدمة الدول.
عبد الرازق أكد علي أن البرلمان العربي أحد أهم روافد الدبلوماسية البرلمانية العربية، التي ما أحوج الأمة اليها في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها، مؤكدا علي أن نجم الدبلوماسية البرلمانية بزغ بعد الحرب العالمية الأولى، وشاع استخدامها وحققت لكثير من الدول ما لم تحققه الدبلوماسية الرسمية، نظرا لمرونتها وتحررها من قيود الدبلوماسية الرسمية.
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