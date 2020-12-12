بعد وصول لقاح كورونا.. الحكومة: مخزونه يكفى من 6 إلى 9 أشهر

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل "إنفوجرافات" سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا، موضحا أن إجمالي مخزون مصر من لقاحات فيروس كورونا يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر.
يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكن مصر من تقليل تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعيا.
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وورد في التقرير، أن أسعار الغذاء سجلت 7 مرات معدلات سالبة "انخفاض في الأسعار"، منذ بداية عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، حيث سجلت انخفاضا بواقع 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في شهر مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير.
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