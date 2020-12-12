البورصة تحقق ربحًا للأسبوع الثاني على التوالي وتسجل 7.3 مكاسب و14 مليار تداول

أنهت البورصة تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي، على ارتفاع وربح للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حققت مكاسب تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 6 مليار الأسبوع الماضي، وبذلك يبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات 650 مليار جنيه.

وأشادت وكالة الأنباء السعودية بالارتفاع الجماعي لأداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة.

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