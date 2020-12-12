أنهت البورصة تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي، على ارتفاع وربح للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حققت مكاسب تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 6 مليار الأسبوع الماضي، وبذلك يبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات 650 مليار جنيه.
وأشادت وكالة الأنباء السعودية بالارتفاع الجماعي لأداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة.
إقرأ أيضًا.. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يشارك بجلسة البرلمان العربي..وتحيا مصر ينشر نص كلمته
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.23% مسجلاً 2093.25 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.07% لينهي التعاملات عند مستوى 3040.47 نقطة.
ونشرت البورصة تقريرًا عن الأسبوع الماضي قالت إن قيم التداول بلغت 14 مليارات جنيه من خلال تداول 3.446 مليار ورقة منفذة على 265 ألف عملية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تحقق ربحًا للأسبوع الثاني على التوالي وتسجل 7.3 مكاسب و14 مليار تداول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.