معلومات تهمك عن ديربي مدريد قبل انطلاقه اليوم

يُلعب اليوم ديربي العاصمة الأسبانية مدريد بين العملاقين ريال مدريد ونظيره أتليتكو مدريد، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري الأسباني "لاليجا".

تكرر هذا الديربي في 190 مناسبة، حسم الملكي 97، وفاز الأتليتك بـ48، وكان التعادل حاضرا في 44 مباراة.

وبالرغم من تفوق الريال إلا أن أتليتكو لم يخسر إلا مرة واحدة في أخر 8 ديربيات خاضها الفريقان، وهو الأمر الذي يرجح كافة الريال بالرغم من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

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وبالنسبة للاعبين، فالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق هو هداف الديربي بـ21 هدف، بينما مانويل سانشيز أكثر من خاض الديربي برفقة خينتو بـ42 مباراة. وبالنسبة للاعبين، فالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق هو هداف الديربي بـ21 هدف، بينما مانويل سانشيز أكثر من خاض الديربي برفقة خينتو بـ42 مباراة. وفي ولاية المزعج سيميوني كانت الكفة متساوية مع ريال مدريد، حيث من 32 مباراة، فاز أتليتكو بـ9، وفاز الريال [10، مما يوضح صعوبة مواجهة الريال لسيميوني. اقرأ أيضا: انفراد لـ تحيا مصر: إصابة رئيس نادي الزمالك المؤقت بـ كورونا



وقبل مواجهة اليوم على السنتياجو برنابيو يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما يحتل أتليتكو مدريد صدارة الجدول بـ26 نقطة.

