معدل كورونا عالميًا.. ألمانيا تواصل تسجيل ألاف الإصابات.. و30 ألف حالة جديدة بالهند خلال 24 ساعة

يواصل معدل الإصابات العالمي ارتفاعه وسط تحفظ على إعادة قرارات وسياسات الغلق نظرًا لما يتبعها من عواقب اقتصادية وخسارة.

وتتصدر ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي الأكثر إصابة حيث أعلنت ألمانيا أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية رصدت أكثر من 28 ألف و400 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى مليون و300516 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات إلى 21466 حالة بعد تسجيل 496 وفاة جديدة.

فيما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أن كوريا الجنوبية سجلت 950 إصابة جديدة بالفيروس، ومن بين تلك الحالات الجديدة 928 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 41736 إضافة إلى 578 حالة وفاة.

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