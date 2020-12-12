معدل كورونا عالميًا.. ألمانيا تواصل تسجيل ألاف الإصابات.. و30 ألف حالة جديدة بالهند خلال 24 ساعة

يواصل معدل الإصابات العالمي ارتفاعه وسط تحفظ على إعادة قرارات وسياسات الغلق نظرًا لما يتبعها من عواقب اقتصادية وخسارة.
وتتصدر ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي الأكثر إصابة حيث أعلنت ألمانيا أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية رصدت أكثر من 28 ألف و400 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى مليون و300516 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات إلى 21466 حالة بعد تسجيل 496 وفاة جديدة.
فيما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أن كوريا الجنوبية سجلت 950 إصابة جديدة بالفيروس، ومن بين تلك الحالات الجديدة 928 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 41736 إضافة إلى 578 حالة وفاة.
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بينما سجّلت بلجيكا حوالي ألفين و700 إصابة، ومائة حالة وفاة، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 603159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 17792 وفاة.
وفي السودان، رصدت وزارة الصحة السودانية 376 إصابة جديدة و21 وفاة، و182 حالة تعافٍ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 20844 و1340 وفاة ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 11855 متعافيا.
وشهدت الهند، 30 ألف إصابة جديدة، و442 وفاة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9826775 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 142628 حالة.
كما سجلت روسيا أكثر من 28 إصابة إصابة و560 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و625848 حالة، فيما زاد إجمالي الوَفَيَات ليصل إلى 46453 وفاة.
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