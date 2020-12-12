تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك في أولى مبارياته بالدوري اليوم

يسستضيف المقاولون العرب اليوم نظيره نادي الزمالك مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وذلك على ملعب استاد الكلية الحربية.
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واستقر المدير الفني البرتغالي للأبيض "جايمي باتشيكو" على القائمة التي يدخل بها الفارس الأبيض أولى مبارياته بالموسم، والتي ضمت كل من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.
الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.
الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - كريم بامبو - إسلام جابر.
الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - حميد أحداد - مصطفى فتحي - مصطفي محمد.
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ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام..
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
الهجوم: مصطفى محمد.
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