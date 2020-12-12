مصر بقيادة السيسي ستظل داعمة لكم..أهم 9 رسائل لرئيس النواب بجلسة البرلمان العربي

ألقي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم السبت ‏الموافق 12 ديسمبر2020 ، كلمة أمام البرلمان العربي، وذلك في افتتاح أعمال ‏الجلسة الثانية له، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية.

كلمة الدكتور علي عبد العال، تضمنت العديد من الرسائل علي رأسها التأكيد علي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي، من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك.

تضمنت أيضا التطلع لدور فاعل للبرلمان العربي في الدفاع ‏عن الحقوق العربية المشروعة ومواجهة التدخلات الإقليمية المُمنهجة ‏في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة الإرهاب بكل ‏صوره، ومن يموله ويدعمه. ‏

التحرر من التجاذبات الآنية وتضميد جراح الشعوب...تحيا مصر يرصد أهم رسائل رئيس الشيوخ بجلسة البرلمان العربي