مصر بقيادة السيسي ستظل داعمة لكم..أهم 9 رسائل لرئيس النواب بجلسة البرلمان العربي

ألقي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر2020 ، كلمة أمام البرلمان العربي، وذلك في افتتاح أعمال الجلسة الثانية له، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية.
كلمة الدكتور علي عبد العال، تضمنت العديد من الرسائل علي رأسها التأكيد علي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.
تضمنت أيضا التطلع لدور فاعل للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة ومواجهة التدخلات الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.
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كما تضمنت دعوة عبد العال لممثلو البرلمانات العربية إلى تجديد العهد، ونكون على قدر ما تواجهه أمتنا العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية.
أشاد أيضا بخطة البرلمان العربي الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بتدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، معبرا عن أمله في أن يكون المركز منبراً جامعاً لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل البرلمانية الدولية.
ثمن بشدة قرار البرلمان العربي بإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، وأكد علي أن الجميع يعول عليها في تعزيز الجهود البرلمانية العربية في مكافحة تلك الظاهرة البغيضة.
وفى ختام كلمته، أكد الدكتور على عبدالعال على دعم أى جهد يهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي، فى جميع المجالات، وعلى كافة المستويات، بما يلبى تطلعات شعوبنا العربية إلى مستقبل أفضل.
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