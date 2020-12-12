بيان عاجل من نائب كوم امبو لرئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية بشأن محطة صرف قرية بلانة

وجه النائب أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو بأسوان بيانًا عاجلًا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان واللواء وزير التنمية المحلية عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس. يتناول البيان، شأن محطة الصرف الصحى بقرية بلانة بأسوان حيث أنه هناك كارثة بسبب توصيل مياه الصرف لتصب بنهر النيل مما يؤدى إلى تلوث مياه النيل وخاصة وأن مصب مياه الصرف بالنيل بجوار محطات المياه المغذية لمركز نصر النوبة ودراو وكوم امبو. إقرأ أيضًا.. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يشارك بجلسة البرلمان العربي..وتحيا مصر ينشر نص كلمته

وطالب النائب أحمد سعد درويش بوضع حل لهذه الكارثة بتحويلها إلى الأودية والخيران وزراعة غابات شجرية شرقا وخاصة وأن المحطة تهدد بانفجار مياه الصرف وغرق القرى المجاورة للمحطة.

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