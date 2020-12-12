صور..أبوالعينين يتحدث عن التحولات الاقتصادية في مصر والاصلاحات التشريعية

شارك النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، في فعاليات المؤتمر السادس للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإصلاح والتشريع والذي ينعقد تحت عنوان « الإصلاح التشريعي والعدالة الناجزة » برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، وتحت رعاية المستشار الدكتور عمر مروان وزير العدل.

وألقي النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر تناول من خلالها التحولات الاقتصادية في مصر وأثرها على السياسة العامة للبلاد والعلاقات مع دول العالم، في ظل الصحوة الاقتصادية التي تعيشها مصر على أثر برنامج الاصلاح الاقتصادي، والاصلاحات التشريعية ومشروعات القوانين التي يتبناها البرلمان المصري لدعم وزيادة الاستثمار في مصر.

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كما ألقي النائب محمد أبو العينين الضوء على التغيرات الحادثة في الاقتصاد العالمي على خلفية جائحة كورونا، وضرورة التعامل مع المعطيات الجديدة والواقع الذي يفرض على المجتمع الدولي مزيدا من التعاون في ملقات الاقتصاد والاستثمار لتعويض خسائر الجائحة وبناء أنظمة اقتصادية مرنة قادرة على التكيف مع الواقع والنظام العالمي الجديد.وقال أبوالعينين، خلال كلمته بالمؤتمر، نحتاج إلى إصلاحات تشريعية عاجلة تواكب التطورات الحالية، وهناك تشريعات عفى عليها الزمن ولا تناسب الوقت الحاضر.

وتابع: "إصدار تشريعات جديدة أكبر التحديات التي تواجه العالم الآن في ظل التغيرات القائمة، ونأمل أن يواصل مجلس النواب الثورة التشريعية التي أحدثها والتي تجلت في إصدار أكثر من 800 تشريع.

وخلال المؤتمر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تم تكريم النائب محمد أبو العينين.

