علي معلول: "أهداف الأهلي مش بالحظ وهذه كانت خطة هدف السولية في النهائي"

حل علي معلول ضيفا أمس ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، في لقاء كشف فيه الكثير من الامور حول انتقاله للنادي الأهلي وتعامل الأهلي مع المباريات وحصد البطولات.
كان أهم ما كشفه علي معلول خلال اللقاء هي الخطة التي تدرب عليها لاعبي الأهلي كثيرا لتنفيذ الضربة الركنية التي هدف الأهلي منها في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.
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وقال علي معلول خلال اللقاء: "الأهداف التي نحرزها لا تأتي بالمصادفة ونحن نتدرب على تلك الكرات كثيرا قبل تنفيذها في المباريات مثل هدف عمرو السولية في الزمالك بمباراة النهائي".
وتابع: "موسيماني دربنا على تلك الكرة كثيرا، وهي خطة يقوم فيها اللاعبين بالإصطفاف كقضيب القطار، ويقوم أفضل منفذي ضربات الرأس بتشتيت تركيز أهم مدافعي الزمالك وذلك لتهيئة المساحة أمام عمرو السولية الخالي من الرقابة ليسجل برأسه".
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وواصل: "حتى الكرة العرضية التي أقوم بلعبها تكون موجهة لشخص معين لكي يسجل الهدف".
يذكر أن الأهلي قد فاز في تلك المباراة على نادي الزمالك بنتيجة 2-1، وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخ النادي.
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