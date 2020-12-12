أضاف مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان.. العالم يحتفى بالقاضى المصرى على مختار

جدة - نرمين السيد - ويأتى الاحتفال هذا العام فى ظل ظروف دقيقة، بعدما خلفت الحروب بالشرق الأوسط تنظيمات إرهابية انتهكت حقوق الإنسان بشكل واضح.

وبرز اسم القاضى المصرى على مختار، مصحوبا بالتكريم والتقدير، والذى استطاع أن يغير ويضيف بكتاباته مفاهيم جديدة فى مجال حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبى حيث المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتى أنشئت عام 1959، وأخذ البرلمان الأوروبى بآرائه الحديثة التى لم يتطرق إليها أحد من قبل وهو ما يتضمنه القرار الصادر من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبى برقم 1659 لسنة 2009.

وصدر القرار صدر استنادا إلى مقال مهم كتبه القاصى المصرى على مختار بعنوان: "التزامات حقوق الإنسان والحقوق غير القابلة للانتقاص بالمادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، والذى تم نشره فى الدورية الدولية لحقوق الإنسان باعتباره أحد أهم القانونيين المصريين البارزين على الصعيد الدولى وأحد أهم المتخصصين فى دحض الادعاءات التى تربط الإسلام بالإرهاب.

على مختار، قاضى مصرى، شغل عدة مناصب مصرية ودولية منها رئاسته لمحكمة الجنايات والاتجار بالبشر واختياره سابقا من القلائل كعضو لجنة تقصى حقائق دولية وعمله وإعارته الى عدة منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.

وهو أيضا قاضى التحقيق الذى أصدر مؤخرا بيانا مهما بشأن تبرئة 20 من الهيئات ومنظمات المجتمع المدنى ورفع أسماء مسؤوليها من قوائم المنع من السفر لعدم تورطها فى جرائم التمويل وأيضا لعدم كفاية الأدلة.