إنفوجراف.. آليات وزارة الكهرباء لكشف سرقة التيار

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى آليات وزارة الكهرباء لكشف سرقة التيار:-

وحددت وزارة الكهرباء عقوبة وغرامة سرقة التيار، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.