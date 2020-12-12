تنمية المشروعات وتعليم الكبار ينفذان برامج لمحو الأمية فى 11 محافظة

جدة - نرمين السيد - وأشارت جامع، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المشروعات التى يتم تمويلها للمواطنين من خلال جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات المالية الأخرى تشترط أن يكون صاحب المشروع متعلم وحاصل على شهادات بذلك ولو شهادة محو الأمية.

وأكدت الوزيرة، أهمية إجادة القراءة والكتابة فى إدارة أى مشروع ومتابعة نشاطه، لذلك يعمل الجهاز على تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية حتى يتاح لجميع المواطنين الفرصة للحصول على تمويل ميسر لإقامة مشروعاتهم الصغيرة أو متناهية الصغر.

جاء ذلك فى إطار توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، والدكتور عاشور أحمد عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد المهندس طارق شاش، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار منظومة متكاملة يعمل جهاز تنمية المشروعات على تنفيذها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولإكسابهم المهارات التى تمكنهم من إقامة هذه المشروعات أو يزيد من قدرتهم للحصول على فرص تشغيل أفضل.

وأكد الدكتور عاشور عمرى، أن ذلك فى إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزامًا بمسؤوليتها القومية فى تنسيق العمل بين الجهات المعنية بتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها، نظرًا لأهميتها وخطورتها حيث أنها تقف عائقًا أمام تحقيق التنمية، وتأتى هذه الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده.

وأشار المهندس مدحت مسعود، إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبى فى 11 محافظة تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وهى "البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر" بهدف إتاحة فرص لعمل الشباب بهذه المحافظات وتأهيلهم لإقامة مشروعات بدلا من الهجرة غير الشرعية.