فى ذكرى تأسيسها الـ37.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تاريخ مشرف

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، نشرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مجموعة من الأفلام الوثائقية التى ترصد تاريخ عمل المنظمة وأهم أهدافها.

وأوضح الفيلم الوثقى، أن التدقيق فى المعلومات كان من أهم سمات العمل داخل المنظمة، خصوصا وأن المعلومة الخاصة بحقوق الإنسان ترتبط بحياة الشخص وحريته وكثير من الأمور شديدة الخطورة.

وذكر حافظ أبوسعدة خلال الفيلم، أن عمل المنظمة كان العمل الوحيد والأساسى المنظم داخل الوطن العربى لإعطاء ملف حقوق الإنسان أولوية عن طريقة تعبئة جهود النشطاء والحقوقيين.

وأوضح أبو سعدة، أنه قبل المنظمة لم يكن هناك رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان سواء فى القوانين أو الدستور أو السياسات أو رصد الانتهاكات، لذلك كانت المنظمة هى اللبنة الأولى لحقوق الإنسان فى العالم العربى.

مقرها

ومقر عمل المنظمة، القاهرة بموجب اتفاق موقع مع وزارة الخارجية المصرية، وتضم 23 مؤسسة عضوة تعمل على المستوى الوطنى فى 16 دولة عربية، ودولتين أوروبيتين (لخدمة الجاليات العربية فى المهجر)، فضلاً عن المعهد العربى لحقوق الإنسان (تونس) الذى شاركت المنظمة فى تأسيسه فى العام 1989، وحاز على جائزة اليونسكو العالمية فى مجال تعليم حقوق الإنسان.

نظام عمل المنظمة:

وتهدف المنظمة إلى حماية حقوق الإنسان والشعوب وتعزيزها فى العالم العربى، طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية المعنية، وتنصب اهتماماتها على الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، سواء من جانب الجماعات الأهلية أو الحكومات، بالمخالفة لهذه المعايير.

ودائما ما كنت تؤكد المنظمة فى بياناتها أنها ليست ضد الحكومات العربية، ولا تستقوى بالخارج على الداخل، إنما تعتقد أن التراكم الداخلى هو الذى يحقق فعالية أكبر، فالاستقواء بالخارج لا يدفع بحقوق الإنسان فى الاتجاه الإيجابى.

النظام الأساسى واللائحة الداخلية:

أقرت المنظمة النظام الأساسى فى الجمعية العمومية الأولى بالخرطوم، فى يناير 1987، ثم أدخلت عدة تعديلات عليه فى الجمعية العمومية السادسة التى انعقدت بالقاهرة فى أكتوبر 2000، يتعلق أهمها بتحديد مدة الأمين العام.

كما يتضمن النظام الأساسى للمنظمة خمسة فصول "متضمنة فى 39 مادة" تتناول أهداف المنظمة ووسائلها، عضوية المنظمة وفروعها ومكاتبها، أجهزة المنظمة وإداراتها، وشؤونها المالية، أحكام ختامية تتصل بكيفية تعديل هذا النظام، ومقر المنظمة، وحلها، وما يمكن عمله فى حالة تعذر قيام الأمانة العامة بأداء نشاطها فى مقرها الأساسى أو فى حالة تعذر قيام الأمين العام بمباشرة أعماله.

الاستقلالية الداخلية:

وأكدت المنظمة على استقلاليتها عن الحكومات والأحزاب السياسية فى العالم العربى، وقد عززت هذه الاستقلالية بقيود إجرائية بدءا بحظر قبول تمويل حكومى أو أجنبى، والتأكيد على عدم الجمع بين مسؤوليات قيادية فى المنظمة ومسؤوليات قيادية فى العمل الحزبى، وتجميد عضوية أى مسؤول قيادى فى الهيئات القيادية للمنظمة يتبوأ مسؤوليات وزارية فى بلده أو مناصب حكومية رئيسة لحين انتهاء فترة ولايته الرسمية.

كما تشترط المنظمة التعددية الاجتماعية والسياسية فى هياكلها القيادية، ومعالجة ما قد يعترى صيغة هذه التعددية من جراء الانتخابات فى هيئاتها القيادية.

وتصدر المنظمة بانتظام تقارير سنوية، ونشرات وتقارير غير دورية، وبيانات إعلامية، وأوراق موقف، وكتب ودراسات فى مجال اختصاصها، وتنظم مؤتمرات وطنية وعربية ودولية فى مجالات اختصاصها.

كما تشارك فى البرامج التدريبية على المستويين الحكومى وغير الحكومى فى مختلف الدول العربية، وفى حوارات معمقة مع معظم الحكومات العربية حول سبل الارتقاء بحقوق الإنسان، وتوفد بعثات لتقصى الحقائق والمساعى الحميدة فى مناطق الأزمات والاضطرابات.

التمويل:

تعتمد المنظمة فى تمويلها على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم وعوائد الشراكات، ويحظر نظامها الأساسى تلقى معونات من الحكومات، وتخضع ماليتها لأربع مستويات داخلية من الرقابة، فضلاً عن تدقيق حساباتها من مكتب مراجع حسابات دولى.