في ضربة البداية بالدوري.. «موسيماني» يُعيد ديانج لتشكيل الأهلي أمام المقاصة

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إعادة المالي آليو ديانج لتشكيل الفريق فى مباراة المقاصة غداً، الأحد، بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز بعد تعافى اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا والتى حرمته من مباريات الفريق الماضية محلياً وأفريقياً.

وغاب ديانج عن مباريات الأهلي الماضية فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، والتى فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف، ثم مباراتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش فى نصف نهائي ونهائي كأس مصر واللتين فاز فيهما الأهلي بهدفين لهدف وضربات الجزاء الترجيحية على التوالي.

ويرغب موسيماني في إعادة آليو ديانج الذى يُعد من الأوراق الرابحة فى الفريق للتشكيل الأساسي بعدما شارك فى التدريبات الماضية وظهر فيها بشكل جيد، وإن كان ذلك سيتحدد خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

واستعاد الأهلي جميع لاعبيه المُصابين بفيروس كورونا قبل مواجهة المقاصة، وكان آخر المُتعافين من فيروس كورونا هو أحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق الصيف الجارى قادماً من وادي دجلة، وبعد الانتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بكورنا ليغيب عن تدريبات الفريق الماضية قبل أن يُعلن أمس تعافيه من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

كما تعافى الثلاثي وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان من فيروس كورونا الذى ضربهم مؤخراً وحرمهم من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.