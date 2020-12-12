انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات في مارس المقبل

تنطلق في الفترة من 6 إلى 8 مارس المقبل فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، والذي ينظمه المركز العالمي للابداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال بالتعاون مع معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس والمعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقه والموارد بالهند والرابطة العالميه للوقود الحيوي بإنجلترا.

وقالت الدكتورة مني فؤاد ابراهيم الرئيس التنفيذي ومؤسس المؤتمر، إن الدعوة للمؤتمر تعد الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي هذا المؤتمر بحضور كبري الشركات العالمية التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في تدوير جميع أنواع المخلفات بإنجلترا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وإسبانيا وبلجيكا وايرلندا والبرازيل والإمارات، بالإضافة إلى العديد من المراكز البحثية والجامعات الإقليمية.

وأضافت فؤاد، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تدوير كل أنواع المخلفات من خلال الشركات الناشئة، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي.

وأضافت أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور ليز جودوين رئيس مجلس بلدية لندن، والدكتور سعدات حسين مدير معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة جامعة تكساس، والدكتور زيسولت لينجل رئيس المعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء العالميبن لإعادة تدوير المخلفات (الإلكترونية - البناء - الطبية - الزراعية - البلاستيك والمعادن).