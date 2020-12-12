تنطلق في الفترة من 6 إلى 8 مارس المقبل فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، والذي ينظمه المركز العالمي للابداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال بالتعاون مع معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس والمعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقه والموارد بالهند والرابطة العالميه للوقود الحيوي بإنجلترا.
وقالت الدكتورة مني فؤاد ابراهيم الرئيس التنفيذي ومؤسس المؤتمر، إن الدعوة للمؤتمر تعد الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي هذا المؤتمر بحضور كبري الشركات العالمية التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في تدوير جميع أنواع المخلفات بإنجلترا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وإسبانيا وبلجيكا وايرلندا والبرازيل والإمارات، بالإضافة إلى العديد من المراكز البحثية والجامعات الإقليمية.
وأضافت فؤاد، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تدوير كل أنواع المخلفات من خلال الشركات الناشئة، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي.
وأضافت أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور ليز جودوين رئيس مجلس بلدية لندن، والدكتور سعدات حسين مدير معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة جامعة تكساس، والدكتور زيسولت لينجل رئيس المعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء العالميبن لإعادة تدوير المخلفات (الإلكترونية - البناء - الطبية - الزراعية - البلاستيك والمعادن).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات في مارس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.