كشفت سبب إغلاقه.. وزارة النقل تعلن عودة فتح معبر أرقين بين مصر والسودان

أعلنت وزارة النقل عن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل هاتفيًا مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني، بعد الاخبار التي انتشرت في عدد من المواقع الالكترونية أمس الجمعة تحت عنوان "السودان يغلق معبر أرقين مع مصر بدون إبداء أسباب".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الوزير السوداني أوضح خلال الاتصال الهاتفي ان ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ.

وأضافت الوزارة في بيانها أن منفذ أرقين تم غلقه من الجانب السوداني لعدة ساعات وتم انتهاء الاضراب وإعادة فتح المنفذ من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حاليًا بصورة طبيعية في الاتجاهين.

في سياق منفصل، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اقتحام سيارة مجهزة بصهريج مياه بدون لوحات معدنية، مزلقان الخوي الواقع بكم ٣٠٠/٧٤٩ بخط القاهرة اسوان بين محطتي السباعية والمحاميد.

وأضافت الهيئة ان الحادث جاء أثناء مرور قطار ٢٠١٤ القاهرة/ اسوان رغم أن المزلقان مغلق بالبوابات المعدنية ووسائل التنبية الضوئية والسمعية (أضواء وأجراس) تعمل بانتظام؛ موضحًا أن المزلقان مغلق مما أدي الي كسر بوابة المزلقان واصطدامها بجرار القطار ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان وتم نقله الي مستشفى إدفو العام.

وناشدت الهيئة قائدى المركبات بكافة أنواعها والافراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.