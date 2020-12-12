القومي لحقوق الإنسان يعقد بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة الإدارية

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عقد بروتوكول التعاون بين المجلس وهيئة الرقابة الإدارية يمثل إضافة كبيرة لعمل المجلس في تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان وقيم النزاهة والشفافية.

ووجه خالص الشكر والتقدير للواء أ.ح. حسن عبد الشافي ولهيئة الرقابة الإدارية على بروتوكول التعاون المشترك، مضيفا أن المجلس لن يدخر جهدًا في أن يترجم البروتوكول إلى برنامج عمل يجسد تطلعاتنا المشتركة في مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.

وأعرب رئيس المجلس عن تقديره الشخصي و تقدير المجلس القومي لحقوق الإنسان للدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية في مكافحة الفساد وحماية الإنجازات التي تحققها الدولة والمجتمع.

يهدف بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة، إلى تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات تنفيذًا لأهداف كلٍ من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووفقا للمواثيق الأممية والإقليمية، وذلك بالإضافة إلى تبادل الأنشطة التدريبية والتوعية بنشر الثقافة والمساهمة في تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يشار إلى أن توقيع البروتوكول قد تم يوم الأربعاء 9/12/2020 خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ووقعه السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء أركان حرب حسن الشافي احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.