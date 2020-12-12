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تفاصيل غلق ميناء آرقين من الجانب السوداني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، في بيان، ظهر اليوم، عن أن المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات قد تواصل هاتفيًا مع نظيره السوداني السيد هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني لمتابعة الخبر المنشور في عدد من المواقع الإلكترونية أمس الجمعة تحت عنوان "السودان يغلق معبر أرقين مع مصر"، بدون إبداء أسباب.

وأوضح بن عوف، أن ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ حيث تم غلقه من الجانب السوداني لعدة ساعات. 

وأـكد أنه قد تم انتهاء الإضراب وإعادة فتح المنفذ من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حاليًا بصورة طبيعية في الاتجاهين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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