نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمهات مصر" يؤكد على أهمية الامتحان التجريبي لطلاب أولى ثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، على أهمية الإمتحان التجريبي للصف الأول الثانوي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم 15 ديسمير الجاري.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الامتحان في غاية الأهمية لأنه يعرف من خلاله طالب الصف الأول الثانوي شكل الامتحان وطبيعية الأسئلة في مرحلة جديدة يلتحق بها لأول مرة وهي الثانوية العامة، ويخوض من خلالها الامتحانات علي نظام التابلت لأول مرة.

وطالبت عبير، أولياء الأمور من الأمهات بتوعية أبنائهم وأخد الأمر بجدية حتي ولو كان الامتحان تدريبي تجريبي، وذلك لأنه سيطيع الطالب من خلاله تحديد مستواه الحقيقي ومعرفة أي معوقات ومشكلات قد تواجهم خلال الامتحان علي أن يتم رصدها قبل الوزارة وتلاشيها في الإمتحانات التالية.

والجدير بالذكر، تعقد وزارة التربية والتعليم يوم 15 ديسمبر الجارى امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، مؤكده أن الامتحان هدفه تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة والتقييم الجديد وقياس واختبار منصة الامتحان الإلكترونى، موضحة أنه لا داعى لبحث الطلاب عن الكتب الورقية، قائلة: "يجب التركيز على شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها".